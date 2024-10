Von Nabil Atassi

Gegründet 1964 feiert das Jazzfest Berlin in diesem Jahr seinen runden Geburtstag mit altbekannten musikalischen Gästen und neuen Entdeckungen - mit einem sehr vielfältigen Programm. Aus dem Haus der Berliner Festspiele werden wir am 3. Festivalabend in der Liveübertragung den Pianisten Joachim Kühn mit seinem French Trio hören, danach das legendäre Sun Ra Arkestra und außerdem die Europapremiere des neuen Projekts "Letters to George" von Schlagzeuger John Hollenbeck.