Hörtipp: Reisegruppe Gamescom | ab 19.08. jeden Abend!

Wir bei "Was geht - was bleibt?" sind noch bis 06. September in einer kleinen Sommerpause. Falls ihr aber bis dahin weiter Lust auf Kultur - genauer: auf Gaming-Kultur - habt, empfehlen wir euch diesen Podcast hier:

"Reisegruppe Gamescom"

Irgendwo zwischen Klassentreffen, Festival und Urlaubsreise - da liegt die Atmosphäre der "Gamescom", der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele. Mehrere hunderttausend Besucher werden auch in diesem Jahr Ende August zu dem Megaevent nach Köln pilgern! Und wir? Wir schließen uns der "Reisegruppe Gamescom" an.

Die Hosts Daniel und Patrick sind seit Jahren als Reporter auf der Gamescom unterwegs und selbst große Gaming-Fans. Im Podcast sprechen die beiden in sieben Folgen mit verschiedenen Gästen aus der Games-Branche und über das besondere Feeling der "Gamescom".

Von Montag, 19. bis Sonntag, 25. August erscheint jeweils abends eine Folge in der ARD Audiothek!