Die fünfteilige, erste Staffel des SWR Kultur Musikpodcasts "Fühlst Du's? Was Musik mit uns macht“:

Folge 1: Liebeskummer - welche Musik hilft bei gebrochenem Herzen?

Folge 2: Der totale Horror - Angst und Musik, die Mut macht

Folge 3: Euphorie und Ekstase - Musik für den Kick

Folge 4: Wut - Musik zum Ausbrechen!

Folge 5: Gänsehaut - Musik für den wohligen Schauer

Musik bringt Dich runter. Musik macht Dich wahnsinnig. Musik ist der Soundtrack zum ersten Date und zum ersten Liebeskummer. Und manchmal ist Musik in der Lage, Deine Stimmung um 180 Grad zu drehen. Warum macht Musik das nur mit uns und vor allem, wie macht sie das? In der ersten Staffel vom SWR Kultur Musikpodcast „Fühlst Du’s? Was Musik mit uns macht“ entschlüsseln Lena Hofbauer und Jörg Lengersdorf Musikfragen rund um scheinbar Alltägliches: Musik und Gefühle. Wie wirkt sich Musik auf uns aus? Was spielt sich dabei im Gehirn ab, im Bewusstsein, in Körper und Psyche, ist Wirkung von Musik planbar, kontrollierbar, und wenn ja, wie?