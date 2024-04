Fortschritt im Schneckentempo – Frauen in der Schweizer Politik

per Mail teilen

Von Kathrin Hondl

Erst im Februar 1971 beschlossen die Schweizer Männer in einer Volksabstimmung, Frauen an der nationalen Politik teilhaben zu lassen. Seither geht es auch in der Schweiz voran bei der Gleichstellung der Geschlechter - allerdings im Schneckentempo. Als historischer Fortschritt galten die eidgenössischen Wahlen 2019 - die sogenannte "Frauenwahl".

Der Frauenanteil im Nationalrat, der großen Parlamentskammer, stieg damals auf 42%. Doch die Wahlen 2023 markierten schon wieder einen Rückschritt. Nach dem Erfolg der rechten Schweizerischen Volkspartei SVP ist die Schweizer Politik wieder männlicher geworden.

Dabei hatten noch nie zuvor so viele Frauen kandidiert. Bei der überparteilichen Frauenwahlkampagne "Helvetia ruft" dominiert trotzdem Zuversicht. Die Geschichte zeige, dass Fortschritt nicht immer linear verlaufe. Schweizer Frauenrechtlerinnen bilanzieren: "Die Frauen sind gekommen, um zu bleiben!" Aber was konnten sie bislang erreichen?