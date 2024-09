Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in Ulrichshusen

Five Sax

Astor Piazzolla:

Fugata, Oblivion, Violentango, Libertango, Escualo

Tonsgaard Sørensen:

Shine You No More für Saxofonquintett

Enrique Granados:

Berceuse aus „Escenas románticas“

(Konzert vom 28. Juli 2024 im Schloss Ulrichshusen)



SIGNUM saxophone quartet

Konstantin Manaev (Violoncello)

Nicolas Haumann (Gitarre)

Lukas Böhm (Percussion)

Leitung: Izidor Leitinger

Antonín Dvořák:

Slawischer Tanz Nr. 8 g-Moll, Fassung für 9 Saxofone

Friedrich Gulda:

Konzert für Violoncello und Blasorchester, Fassung mit 9 Saxofonen

(Konzert vom 28. Juli 2024 in der Feldsteinscheune in Ulrichshusen)

Five Sax laden das Publikum zu einer weiten musikalischen Reise ein. Sie beginnt in Südamerika, wo der argentinische Tango erforscht wird; über Spanien, von wo aus die Neue Welt einst entdeckt wurde, geht es weiter nach Rumänien und nordwärts bis Dänemark.

Bei ihrem Konzertwochenende „360 Grad Saxophon“ auf Schloss Ulrichshusen präsentieren die Residenzpreisträger der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, das SIGNUM saxophone quartet, auch befreundete Ensembles wie Five Sax. Und zum großen Finale spielen sie alle zusammen Meisterwerke quer durch die Musikgeschichte: „Absolute Sax“!