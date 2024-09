Die Deutsche Radio Philharmonie feiert Bruckners 200. Geburtstag

Deutsche Radio Philharmonie

Philharmonischer Chor München

Meredith Wohlgemuth (Sopran)

Marie Henriette Reinhold (Alt)

Matthew Swensen (Tenor)

Manuel Winckhler (Bass)

Leitung: Pietari Inkinen

Anton Bruckner:

Te Deum für Soli, Chor und Orchester

Franz Schubert:

Sinfonie Nr. 8 "Die Große" C-Dur D 944

(Konzert vom 15. September 2024 in der Basilika Ottobeuren)

„Für Engelszungen, Gottselige, gequälte Herzen und feuergeläuterte Seelen“ steht in Anton Bruckners Partitur über seinem Te Deum. Die Uraufführung des opulenten Chor-Orchesterwerks war einer der größten Erfolge seiner Karriere. Der sonst so selbstkritische Komponist, der die meisten Sinfonien mehrfach überarbeitet hat, war mit seiner Hymne an Gott mehr als zufrieden. Das Te Deum war der Stolz seines Lebens, seine Eintrittskarte in den Himmel.

In den oft zitierten „himmlischen Längen“ schwelgt die DRP zur Einstimmung ins Basilikakonzert aus Ottobeuren mit Schuberts Großer C-Dur-Sinfonie.