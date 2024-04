Axel Milberg erhält den Deutschen Hörbuchpreis 2020. Man kennt den Schauspieler vor allem aus Filmen, zum Beispiel als Kieler Tatort-Kommissar Klaus Borowski. Doch er spricht auch regelmäßig Hörbücher ein, etwa die Krimis von Henning Mankell oder von Max von Bentow. Seit 2017 ist er auch der Erzähler in der Hörspielserie „Die drei ???“. Jetzt wird er für sein Hörbuch-Gesamtwerk ausgezeichnet. „Mit Enthusiasmus, Emotion und dem Einsatz unzähliger stimmlicher Facetten erobert Axel Milberg die Vielschichtigkeit in den Charakteren bis ins kleinste Detail“, schreibt die Jury. Im Gespräch mit SWR2-Literaturredakteurin Katharina Borchardt erzählt er, was ihm das Hörbuch bedeutet.