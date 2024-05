Bürgerlich Grün

Die österreichische Umweltaktivistin Freda Meissner-Blau

Von Helmut Frei

Aufmüpfig war sie schon immer. Freda Meissner-Blau, Tochter aus gutem Hause, entschied sich für die Doppelrolle der berufstätigen Ehefrau und Mutter. In Belgisch-Kongo erlebte sie den Freiheitskampf Afrikas gegen die Kolonialmächte. In Paris arbeitete sie für die französische Atomlobby und wurde dabei zur Kernkraftgegnerin. In Wien stand sie an der Spitze der Umweltbewegung, die auch den Bau eines Atommeilers und die Zerstörung der Donauauen verhinderte. Freunde drängten sie in die Politik, wo sie sich jedoch nicht wohl fühlte. Heute gilt Freda Meissner-Blau als Vorkämpferin der bürgerlichen Grünen in Europa.