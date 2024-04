Die Geigerin Janine Jansen im Gespräch

Mit sechs Jahren verliebt sich die Spanierin Maria Dueñas in den Klang der Geige, mit sieben beginnt sie Geige zu studieren, heute ist sie 21 Jahre alt, eine weltweit gefeierte Musikerin und berührt jetzt ihrerseits ihr Publikum mit ihrem Geigenton. Singend ist der, selbst in virtuosen Momenten, kraftvoll und verträumt. Außerdem komponiert sie und verfilmt eigene kleine Geschichten in Musik.