Barbara Paul arbeitet als Autorin, Moderatorin und Redakteurin für SWR Kultur.

SWR Kultur Autorin Barbara Paul SWR Barbara Paul

Wenn Barbara Paul nochmal die Chance hätte, sich für einen Beruf zu entscheiden, würde sie wieder Kulturjournalistin werden.

Sie empfindet es als Privileg, mit den Macherinnen und Machern von Theater, Literatur, Musik und Bildender Kunst zu sprechen und darüber zu berichten, wie sie ihre Ideen und Visionen auf Leinwände, Theaterbühnen und in Konzertsälen zum Ausdruck bringen.

Die Themenvielfalt dabei ist enorm. Und manchmal auch eine Herausforderung. Aber genau das macht für Barbara Paul den Reiz aus: mit Kulturjournalismus verhandelt man letztlich alle gesellschaftsrelevanten Themen.

Vor ihrem trimedialem Volontariat beim Südwestrundfunk studierte Barbara Paul in Freiburg und Wien Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Geschichte. Nach ordentlich journalistischer Praxiserfahrung in tagesaktueller regionaler Berichterstattung ging sie vom SWR-Studio Freiburg zunächst für einige Jahre nach Baden-Baden in die Redaktion „Aktuelle Kultur“ und wechselte schließlich in die Landeskultur nach Stuttgart.