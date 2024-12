per Mail teilen

„Ein Leben ohne Musik ist möglich, aber sinnlos“, würde Sebastian Kiefl sagen, wenn er Loriot wäre. Das Hobby „Klassische Musik hören“ hat er zum Beruf gemacht und arbeitet bei SWR Kultur in der Redaktion der Sendung Treffpunkt Klassik und betreut bei SWR Kultur Digital die Musik.

„Irgendwas mit Medien“ wollte Sebastian Kiefl machen, sagte er sich vor dem Studium, ohne eine genaue Vorstellung, wie es Wirklichkeit werden soll. Er fand er über ein Praktikum während des Studiums der Musikwissenschaften zum SWR nach Baden-Baden, ganz in die Nähe seines Heimatortes Karlsruhe.

Dort findet man Sebastian Kiefl in den Redaktionsräumen der Sendung „Treffpunkt Klassik“, wo er vor allem im Hintergrund arbeitet, doch hin und wieder ist er auch in Beiträgen oder Gesprächen für die Sendung zu hören. Bei SWR Kultur übernimmt er zudem die Online-Sparte der Musik und schreibt Artikel oder bearbeitet sendebegleitend die Formate der Sendung „Treffpunkt Klassik“.

Falls er mal nicht mit Kopfhörern vor dem PC sitzt, findet man ihn an der Orgel – er hat nebenberuflich die C-Ausbildung als Organist begonnen – oder an den Tasten seines Klaviers. Oder in den Wäldern Deutschlands oder den Stränden des Mittelmeers beim Spazieren. Eine besondere Vorliebe hat der Redakteur für die Oper, vor allem Giacomo Puccinis „Tosca“. Das beste Stück für die einsame Insel, denn dort würde ihn auch niemand singen hören.