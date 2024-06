per Mail teilen

Geboren im Harz, studierte Michael Küster in der Händel-Stadt Halle Germanistik, Kunst- und Sprechwissenschaft. Nach Radio-Jahren beim Mitteldeutschen und Hessischen Rundfunk ist er heute Opern- und Ballettdramaturg am Opernhaus Zürich und arbeitet dort mit namhaften Sängern, Regisseuren und Choreografen zusammen. SWR Kultur ist er seit 2001verbunden und moderiert hier die Sendung "SWR Kultur am Morgen".