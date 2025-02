Jörg Armbrüster

per Mail teilen

Das Radio (natürlich SWR ;-) lief in unserer Familie in Kaiserslautern jeden Morgen: der Mix aus Musik, Nachrichten und Moderationen, später dann die dynamischen Live-Konferenzen der Fußball-Bundesliga, sprachen mich als kleiner Junge an. Nach dem Germanistikstudium und Volontariat beim NDR wurde ich selbst Radioreporter und Moderator, vor allem von Kulturmagazinen bei NDR und SWR – und das fasziniert mich bis heute.

Radio ist unmittelbar, schnell, fokussiert auf Wort und Sprache, was mir als studierter Literaturwissenschaftler sehr gefällt. Als Moderator von Kulturmagazinen darf ich mich mit kulturellen Inhalten beschäftigen, immer wieder Neues dazulernen und Interviews mit interessanten Menschen führen. Eine reizvolle Aufgabe.

Bei SWR2 habe ich schon die aktuellen Journale und die Morgensendung moderiert, aktuell bin ich (neben meiner Arbeit für das SWR Fernsehen in Mainz) als Moderator von SWR Kultur am Samstagnachmittag zu hören. Eine charmante Sendung, die Kultur und Lebensart in allen Facetten präsentiert.