Mehr als bloß eine Politikerin: Angela Merkel als Pop-Ikone

Am 17. Juli wird Angela Merkel 70 Jahre alt. 16 Jahre hat sie Deutschland regiert und war die mächtigste Frau der Welt. Jenseits ihrer politischen Rolle ist sie auch in der Internetkultur angekommen. Memes, lustige Videos, Parodien im In- und Ausland: Angela Merkel ist zur Pop-Ikone geworden.

„You are merkelicious“

„You are merkelicious“ steht auf einem retuschierten Bild von Angela Merkel. Mit einem melancholischen Blick schaut sie direkt in die Kamera. Roter Lippenstift unterstreicht ihre Lippen und eine weitere Aufschrift lautet: „Don't be so shy little young girl“.

2013 ist „Hipstermerkel“ auf Tumblr zu einem Phänomen geworden, Angela Merkel wurde damit endgültig zur Internet-Ikone. Dank einiger Filter wurde aus Merkel ein Hipster: Brille, bunte Filter, verrückte Frisuren, Piercings.

Die mächtigste Frau der Welt

16 Jahre lang regierte Angela Merkel in Deutschland als Bundeskanzlerin und galt als die mächtigste Frau der Welt. Sie behauptete sich in einer männerdominierten Branche wie der Politik, und wollte sich gleichzeitig nie als Feministin bezeichnen. Nichtsdestotrotz war sie Teil einer wichtigen Veränderung: Frauen an der Macht.

Die französische Journalistin Marion Van Renterghem veröffentlichte 2021 eine Biographie über Angela Merkel mit dem Titel „C'était Merkel“, in der sie die ehemalige Bundeskanzlerin unter anderem auch als Pop-Ikone untersuchte.

Im Interview mit dem französischen Radio „Europe 1“ erklärte sie: „Angela Merkel ist wie ein Volkslied in unsere Köpfe eingedrungen: Sie ist eine Pop-Ikone“.

Die „Raute“ als Merkels Markenzeichen

Angela Merkel wird vor allem mit einer Geste assoziiert, die zu ihrer Marke wurde: die Raute. Die Geste ist so ikonisch geworden, dass selbst die CDU ihre virale Kraft für sich entdeckt hatte und die Raute für den Bundestag Wahlkampf 2013 nutzte. Nur Merkels Hände auf dem Wahlplakat und dazu der Slogan: „Deutschlands Zukunft in guten Händen“.

„Miss Merkel“

In Italien wurde dieser Tage die TV-Serie „Miss Merkel“ groß erwartet: eine deutsche Produktion, die nun auch auf dem italienischen öffentlich-rechtlichen Sender RAI ausgestrahlt wird. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von David Safier.

Dass dies in Italien für Überraschung und Diskussionen auf X sorgte, zeigt schon: Angela Merkel ist mehr als eine Politikerin gewesen. Nicht nur hierzulande, sondern auch im Ausland.

#1TV - Alle 21.20 "Miss Merkel - Morte al castello" di C. Schnee con K .Thalbach, S. Bredehöft, T. Kalkhof | Abbandonata la scena politica, Angela Merkel si trasferisce in campagna e si ritrova a dover risolvere un omicidio | Disponibile in italiano e tedesco, su @RaiPlay e in Tv pic.twitter.com/43kjKKAcRy

Auch im Ausland parodiert

Dass Politiker*innen auf den Arm genommen und parodiert werden, ist nichts Neues. Aber sich auch im Ausland als Ikone zu behaupten, ist nicht üblich. Die britische Komikerin Tracey Ullman parodierte die deutsche Kanzlerin erfolgreich in ihrer BBC-Serie „Tracey Breaks the News“.

Auch der italienische Satiriker Maurizio Crozza parodierte Angela Merkel 2011 in seiner Show „Italialand“: Er überspitzte ihre Mimik und versuchte, auf Deutsch zu sprechen. Nur wenige Politiker*innen haben eine solche mediale Aufmerksamkeit im Ausland bekommen.

Merkel als Protagonistin der Meme-Kultur

Auch jetzt, da sie sich aus der Politik zurückgezogen hat, bleibt sie die Protagonistin vieler viraler Videos auf Social-Media, in denen ihre bekanntesten Aussagen in Arbeits-, Party- und Liebeskontexte verbaut werden.

Genau dieser Kontrast zwischen der offiziellen Rolle Angela Merkels und ihrer, manchmal unbeholfenen, Spontaneität erzeugt in diesen Memes eine Art Verfremdungseffekt, der das Ganze noch lustiger macht.

Verfremdungseffekt bei den Merkel-Memes

Sicherlich eines der meistgeteilten Merkel-Bilder auf Social-Media ist jenes von ihrem Besuch im Vogelpark Marlow 2021. Zahlreiche Papageien sitzen auf ihren Armen und Schultern, dazu der plakative Schrei. Natürlich musste das ein Meme werden.

made meme pic.twitter.com/QJphdHLwzc

Merkel ist so in der Popkultur angekommen, dass in der Fernsehsendung „Drag Race Germany“ sogar ein Runway dem Stil Angela Merkels gewidmet wurde. Eine Teilnehmerin präsentierte dabei eine Hommage an genau jenes ikonische Papageien-Bild.

Angela Merkel und ihre Liebe zu Wagner

Angela Merkel ist auch für ihre Liebe zu Wagner und der Oper bekannt. Bisher hat sie die Bayreuther Festspiele nicht einmal verpasst. Zudem war sie zu Gast in drei Sonderfolgen des SWR-Podcasts „Sprechen wir über Mord!?“, in denen sie mit den Hosts über strafrechtliche Zusammenhänge und Motive in Richard Wagners „Ring der Nibelungen“ spricht.

Ex-Kanzlerin Angela Merkel im SWR-True-Crime-Podcast „Sprechen wir über Mord!?“

Seit Beginn der Social-Media-Ära sind Politiker und Politikerinnen Protagonist*innen von Memes, Internettrends und Videos geworden. Immer mehr von ihnen haben die Macht der Internet- und Memes-Kultur erkannt und versuchen, sich auf Social-Media zu inszenieren. So wie es etwa Olaf Scholz mit seinem Piraten-Look nach einem kleinen Missgeschick beim Joggen versucht hatte. Trotzdem kann man den Werdegang zur Pop-Ikone nicht planen, man wird es einfach: Angela Merkel ist eine geworden.