Kunst ist mehr als dekorative Bilder an der Wand oder spannende Bücher im Regal. Davon lässt sich Alexander Wasner nicht abbringen. Kunst sagt, was manchmal anders nicht gesagt werden kann, und eine Kultursendung ist dazu da, einen Schlüssel zum Verständnis zu liefern.

Alexander Wasner, Autor und Moderator bei SWR Kultur SWR Alexander Wasner

Schon als Jugendlicher hat ihn Kulturjournalismus interessiert: Plattenkritiken in der Schülerzeitung, Glossen im alternativen Stadtblatt, Konzert- und Kinokritiken in der Lokalzeitung. Ein Studentenjob als Sekretär beim SWR (damals noch SWF) in Mainz mündete in ein Praktikum. Begleitet hat ihn dabei immer auch SWF2/SWR2. Der Weg zum Kulturredakteur war deshalb nur konsequent.

Heute ist Alexander Wasner Redakteur bei SWR Kultur Video, Filmemacher, Radiomoderator, gelegentlich auch Literaturkritiker. Wer wissen will, an was er gerade arbeitet, kann sich gerne auf seinem Facebook-Account informieren. Seine neuesten Projekte: Eine Handwerkskunst über einen Teekeramiker und eine monatliche Gesprächsreihe mit dem Hanser-Verleger Michael Krüger über dessen Lyrik zum Poeta Laureatus.

Auf Facebook (ja, ja … Facebook gibt es noch und mit Instagram wird er nicht warm) erfährt man dann auch, was ihn sonst umtreibt. Oft ist es seine Gazelle, das Retro-Rennrad aus den 80ern, mit dem er gemeinsam die legendäre Eroica in Italien durchgestanden hat.