Pietro Mascagni: „Le Maschere“

Lyrische Komödie in einer Parabase und 3 Akten

Giocadio: Peter McCamley

Pantalone De' Bisognosi: Mariano Orozco

Rosaura: Lavinia Bini

Florindo: Andrew Morstein

Dottore Graziano: Rory Musgrave

Colombina: Ioana Constantin-Pipelea

Brighella: Gillen Munguia

Il Capitano Spavento: Matteo Mancini

Arlecchino Battocchio: Benoît-Joseph Meier

Tartaglia: Giorgio Caoduro

Wexford Festival Orchestra

Leitung: Francesco Cilluffo

(Aufnahme vom 18. Oktober 2024 in der Wexford Festival Opera)

Eine dreifache Hommage schaffen Pietro Mascagni und sein Librettist Luigi Illica mit der Meta-Opern „Le Maschere“: Sie gilt „den Masken“ der großen Commedia dell’Arte-Tradition, der italienischen Opera buffa des 18. Jahrhunderts - und Gioacchino Rossini. Man spürt förmlich den Spaß, den Mascagni beim Komponieren hatte! Gleich sechs italienische Opernhäuser bieten am 17. Januar 1901 zeitgleich die Uraufführung von „Le Maschere“ an. Die Schatzsucher der Wexford Festival Opera haben dieses bislang nur wenig beachtete Opernjuwel des frühen 20. Jahrhunderts in einer rasanten Inszenierung des Designers Stefano Ricci genussvoll gehoben.