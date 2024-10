Odin: Yoonki Baek

Suttung: Derrick Ballard

Gunlöd: Daniela Köhler

Hela: Svanhildur Pálmadóttir

Chor des Staatstheater Mainz

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

Musikalische Leitung: Hermann Bäumer



(Konzertante Aufführungen vom Mai und Juni im Staatstheater Mainz)

Peter Cornelius bekanntestes Opernwerk ist "Der Barbier von Bagdad". Das hört sich eher nach komischer italienischer Oper an: Und das ist für einen bekennenden Wagnerianer doch recht erstaunlich. So findet sich dann doch in seinem Werk ein durch seinen Tod unvollendetes Stück namens "Gunlöd". Das ist eine starke Frauenfigur, eigentlich eine Nebenfigur der nordischen Mythensammlung der Edda. Sie hat Cornelius aber zur Heldin seiner Oper erkoren. Das Personal ist so überschaubar wie in Wagners "Walküre", das Kammerstück aber doch große romantische Oper. Das Staatstheater Mainz hat das Werk in der Heimatstadt des Komponisten ausgegraben und in der vollendeten Fassung von Waldemar von Baußnern konzertant zur Uraufführung gebracht.

ARD Oper vom 12.10.2024 | Peter Cornelius: "Gunlöd"

Alle aktuellen Folgen in der ARD Audiothek