Zwischen den Zeiten

Von Ines Pasz

Zwischen den Jahren, zwischen den Stilen, zwischen verschiedenen Lebensphasen. Zwischenzeiten sind Momente des Umbruchs, der Neufindung, des Innehaltens, des Rückblicks. Spannend sind sie, intensiv, manchmal auch sentimental oder berührend. Was passiert in der Kunst, in der Literatur und vor allem in der Musik in diesen Zwischenzeiten, wie klingen sie, wie äußern sie sich, welche Emotionen lösen sie bei uns aus? Das fragt sich "Lost in Music". (SWR 2022)



Musikliste:

Edward Elgar:

The snow

Karen von Trotha (Violine)

Freya Ritts-Kirby (Violine)

Lars Keitel (Klavier)

LaCappella 2.0

Leitung: Veronika Bauer

John Rutter:

Gabriel's Message

LaCappella 2.0

Leitung: Veronika Bauer

Henry Purcell:

Curtain tune on a ground

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Mélanie Bonis:

Au crépuscule, op. 111

Myriam Barbaux-Cohen (Klavier)

Sergej Rachmaninow:

Dämmerung, op. 21 Nr. 3

Asmik Grigorian (Sopran)

Lukas Geniušas (Klavier)

Alexander Gretschaninow:

In der Dämmerung (3) Heimweh, bearbeitet

Katharina Deserno (Violoncello)

Nenad Lečić (Klavier)

Claude Debussy:

Rêverie

Alice Sara Ott (Klavier)

Jules Massenet:

Elégie

Joshua Bell (Violine)

Academy of St. Martin-in-the-Fields

Leitung: Michael Stern

Erik Satie:

Gymnopédie Nr. 1

Alice Sara Ott (Klavier)

Claudio Monteverdi:

Zefiro torna, Madrigal

Anna Lucia Richter (Sopran)

Dmitry Sinkovsky (Countertenor)

Ensemble Claudiana

Carl Philipp Emanuel Bach:

Klaviersonate e-Moll Wq 62, Allemande

L'Herrmann, Wq 117 Nr. 23

Marc-André Hamelin (Klavier)

Gabriel Fauré:

Après un rêve, berabeitet

Alban Gerhardt (Violoncello)

Cecile Licad (Klavier)

Georges Bizet:

"Petit mari, petite femme", aus "Jeux d'enfants"

Les Siècles

Leitung: François-Xavier Roth

Franz Schmidt:

"Notre Dame", Intermezzo

Staatskapelle Dresden

Leitung: Silvio Varviso





Gedichte:

Otto Julius Bierbaum:

Traum durch die Dämmerung

Rainer Maria Rilke:

Abend

Joseph von Eichendorff:

Zwielicht





Manuskript zur Sendung