SWR2 Mittagskonzert vom 31.3.2024

Zum 90. Geburtstag von Sir Roger Norrington

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Roger Norrington

Gustav Mahler:

4. Satz: Gavotte I - II aus der Suite aus Orchesterwerken von Johann Sebastian Bach D-Dur

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Ouvertüre aus "Paulus", Oratorium in 2 Teilen für Soli, Chor und Orchester op. 36

Johannes Brahms:

4. Satz aus der Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98

Richard Wagner:

Vorspiel zum 1. Aufzug aus "Die Meistersinger von Nürnberg", Oper in 3 Aufzügen WWV 96

Johann Sebastian Bach:

1. Satz (Auszug) aus dem Brandenburgischen Konzert Nr. 4 G-Dur BWV 1049

Gustav Mahler:

2. Satz aus der Sinfonie Nr. 4 G-Dur

Johann Sebastian Bach:

Präludium und Fuge für Orchester Es-Dur BWV 552, bearbeitet für großes Orchester von Arnold Schönberg

(Ausschnitte des Gesprächskonzerts "Bach und die Folgen" vom 8. März 2000 in der Stuttgarter Liederhalle)

Seinen Geburtstagsmonat März teilt sich der Dirigent Sir Roger Norrington mit einem von ihm sehr verehrten Komponisten: Johann Sebastian Bach. Ihm widmete Norrington während seiner Chefdirigententätigkeit beim Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR ein besonderes Gesprächskonzert, das an Bachs heutigem Geburtstag (laut gregorianischer Kalenderzählung) in Ausschnitten erklingt. Unter dem Motto "Bach und die Folgen" lädt Norrington ein zu einer spannenden Entdeckungsreise durch die Musikgeschichte, charmant moderiert von Sir Roger himself.