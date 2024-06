Zu Gast im Studio: Jens Thomas - Singer-Songwriter, Pianist, Improvisator

Opernbühne, Klinik und Parteitag: Philipp Mathmann ist in vielen Welten zuhause. Als Oberarzt an der Uniklinik Münster behandelt er Menschen mit Stimm-, Sprach- und Hörstörungen, als international renommierter Sänger gibt er Konzerte in Versailles und Wien. 2024 kandidiert er außerdem für das Europaparlament. Was Musik, Medizin und Politik verbindet und wie Europa für ihn klingt, erzählt Philipp Mathmann in SWR Kultur Treffpunkt Musik.