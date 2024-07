Zu Gast im Studio: Elisabeth Sobotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele

Am Mikrofon: Gregor Papsch

Sie ist die Herrin des "Spektakels auf dem See". Das wird Elisabeth Sobotka, der Intendantin der Bregenzer Festspiele, natürlich nur bedingt gerecht. In der Landeshauptstadt von Vorarlberg sorgt sie in der Sommerzeit auch für zeitgenössisches Musiktheater und sensibel Rares im Festspielhaus. Wie es sich für eine gestandene Wienerin gehört, ist sie ein Operntier mit Haut und Haaren. Vor ihrer Bregenzer Zeit wirbelte sie an der Staatsoper in Wien und der Oper in Graz. Ihre äußerst erfolgreiche Zeit in Bregenz geht zu Ende und sie wechselt jetzt als Direktorin an die Staatsoper Unter den Linden nach Berlin. Nach der austriakischen Regentschaft beginnt also die preußische Ära.



Carl Maria von Weber:

Ouvertüre aus der Oper „Der Freischütz”

Südfunk-Sinfonieorchester

Leitung: Carlos Kleiber



Franz Schubert:

Auf dem Wasser zu singen

Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Erik Werba (Klavier)



Johann Sebastian Bach:

Sinfonia aus Wir danken dir, Gott, wir danken dir, aus der „Ratswahl-Kantate”, BWV 29

Concentus musicus Wien

Leitung: Nikolaus Harnoncourt



Giuseppe Verdi:

Finale 2. Akt aus „Der Troubadour”

Leontyne Price, Leonora

Ettore Bastianini, Luna

Franco Corelli, Manrico

Chor der Wiener Staatsoper

Wiener Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan



Jalacy J. Hawkins:

I put a spell on you

Nina Simone (Gesang, Piano)

Rudolf "Rudy" Stevenson (Gitarre)

Leitung: Harold Mooney



Richard Wagner:

Trauermarschaus „Götterdämmerung”

Orchester der Bayreuther Festspiele

Leitung: Daniel Barenboim



Franco Faccio:

Trauermarsch aus „Amleto”, 4. Akt

Wiener Symphoniker

Leitung: Paolo Carignani



Vincenzo Bellini:

A te, o cara, Arie des Arthur aus „Die Puritaner”

Luciano Pavarotti (Tenor)

Mirella Freni (Sopran)

Choro di Roma

Orchestra sinfonica di Roma

Leitung: Riccardo Muti