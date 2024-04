SWR2 Abendkonzert vom 25.3.2024

Winterreise – Weltreise

Julian Prégardien (Tenor)

Neus Estarellas (Klavier)

Franz Schubert:

"Der Wegweiser"

Verdina Shlonsky:

"On the Great Road"

Franz Schubert:

"Der stürmische Morgen"

Muammer Sun:

"Sevdikçe Yaşıyorum"

Franz Schubert:

"Der Leiermann"

Ahmad Adnan Saygun:

Arie aus "Yunus Emre Oratorio"

Gaswan Zerikly:

"Ma Ihtiyali Ya Rifaqi"

Franz Schubert:

"Die Krähe"

"Der Lindenbaum"

Antonio Estevez:

"Arrunango"

Manuel Ponce:

"Estrelita"

Andre Tanker / Desmond Waithe (Arr.):

"Moreno Osha"

Franz Schubert:

"Täuschung"

"Rückblick"

Joshua Uzoigwe:

"Eriri Ngeringe"

Akin Euba:

"Mo le J’Iyanyo"

"Mo ja’we gbegbe"

Franz Schubert:

"Gefrorne Tränen"

"Das Wirtshaus"

Vanraj Bhatia:

"Jhara, jhara"

Franz Schubert:

"Irrlicht"

Yoshinao Nakata:

"Cherry Alley"

Sun-Ae Kim:

"Because you are here"

Franz Schubert:

"Gute Nacht"

(Konzert vom 15. März 2024 im Theater Freiburg)



Georg Philipp Telemann:

Suite für 2 Oboen, Streicher und Basso continuo B-Dur TWV 55:B1

Ann-Kathrin Brüggemann, Maike Buhrow (Barockoboe)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz