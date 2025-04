Wenn Klänge in die Blutbahn ziehen: Vom Drogencharakter klassischer Musik

Kaum ein Song wurde in den 2000ern öfter in Werbung und TV-Shows missbraucht als “Lux aeterna” aus dem Film Requiem for a Dream. Aber warum funktioniert der Track von Clint Mansell aus dem Indie Film so gut und wirkt so dramatisch? Und wieso hat den Film dazu fast niemand gesehen?



Film: Requiem for a Dream (2000)

Regie: Darren Aronofsky

Musik: Clint Mansell



