Weihnachtsklassiker aus den USA

Münchner Rundfunkorchester

Joan Faulkner (Jazzsängerin)

Leitung: Wayne Marshall

Moderation: Maren Ulrich

Nigel Hess:

"A Christmas Overture"

Irving Berlin:

"White Christmas"

Mariah Carey:

"All I Want for Christmas Is You"

Leroy Anderson:

"A Christmas Festival"

Hugh Martin:

"Have Yourself a Merry Little Christmas"

Adolphe Adam:

"O Holy Night" ("Cantique de Noël")

Mel Tormé:

"The Christmas Song" ("Chestnuts Roasting on an Open Fire")

Johnny Marks:

"Rudolph, the Red-Nosed Reindeer"

Alan Silvestri:

Filmmusik-Suite zu "The Polar Express"

(Liveübertragung aus dem Prinzregententheater, München)

Mit ihrer warmen und ausdrucksstarken Stimme gilt die aus Indiana, USA, stammende Joan Faulkner als eine der bedeutendsten europäischen Swing-, Soul- und Jazz-Interpretinnen. Beste Voraussetzungen für einen stimmungsvollen Abend, den sie zusammen mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Wayne Marshall feiert. Uns erwarten rotnasige Rentiere, Schlittenglocken, kurz die berühmten amerikanischen Weihnachtsmelodien von "White Christmas", "All I want for Christmas is you" bis zu "Rudolph, the Red-Nosed Reindeer".