Waldklänge

Von Bettina Winkler und Martin Hagen

Der Wald ist alles andere als stumm, er rauscht, er flüstert, er singt, er ruft. Im Mittelalter ist er eine unheimliche Welt voll wilder Kreaturen, in der Romantik wird er zum Rückzugsort vor menschlichem Treiben und birgt verzauberte Geheimnisse. Die amerikanischen Transzendentalisten suchen im Wald das wahre Leben. Und was treibt uns heute in diesen magischen Lebensraum? Bettina Winkler und Martin Hagen gehen auf musikalisch-literarische Wanderschaft.





Musikliste:

Mel Bonis:

Waldszenen, op. 123, Nocturne

Tatjana Ruhland (Flöte)

Wolfgang Wipfler (Horn)

Florian Wiek (Klavier)

Jean-Philippe Rameau:

"Les Indes galantes", Duett Zima und Adario - Choeur des Sauvages

Sabine Devieilhe (Sopran)

Aimery Lefèvre (Bariton)

Le Jeune Choeur de Paris

Les Ambassadeurs

Leitung: Alexis Kossenko

Traditional:

Dance of the forest creatures

Subsonic Trio

Marcel Grandjany:

Dans la forêt du charme et de l'enchantement

Mirjam Schröder (Harfe)

Heinrich Isaac:

Nun ruhen alle Wälder

Sjaella

Franz Liszt:

Waldesrauschen

Jean-Frédéric Neuburger (Klavier)

Richard Wagner:

"Siegfried", Waldweben, Bearbeitung

Eric Schaefer (Elektronik)

Tom Arthurs (Trompete, Flügelhorn)

Volker Meitz (Orgel, Keyboard)

John Eckhardt (E-Kontrabass)

Richard Wagner:

"Siegfried", Waldweben

Cleveland Orchestra

Leitung: George Szell

Hildegard von Bingen:

O nobilissima viriditas

William Beckstrand (Orgel)

Rose Ensemble

Alan Hovhaness:

To the Green Mountains, 3. Satz

Symphonieorchester des Südkoreanischen Rundfunks

Leitung: Vakhtang Jordania

Jean Sibelius:

"Landschaft" und "Waldsee" aus 5 Skizzen für Klavier, op. 114

Folke Gräsbeck (Klavier)

Alan Dargin:

Forest light

Ensemble Matthew Doyle (Didgeridoo)

Gréco Casadesus:

Birkenwald 2

David Krakauer (Klarinette) & Ensemble

Ernst Bacon:

"Darest Thou Now, O Soul"

Thomas Hampson (Bariton)

Kuang-Hao Huang (Klavier)

John Southworth:

A day in the forest, American side

The South Seas

Niels Wilhelm Gade:

"Sommertag auf dem Lande" op. 55 , 3. Satz

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Ole Schmidt

Lost in Music vom 29.5.2024 | Waldklänge