Vom Über- und Unterhören – Kompositionen von Evan Johnson

Evan Johnson:

Plan and Reservoir

Trio accanto

Evan Johnson:

Die Bewegung der Augen

Ensemble Musikfabrik

Evan Johnson:

Apostrophe 2 (pressing down on my sternum)

Tristram Williams (Flügelhorn)

Benjamin Marks (Posaune)

Extrem dicht und zugleich so karg, dass sich das Hören immer wieder neu justiert: Mit seiner Musik riskiert Evan Johnson, überhört zu werden. Tatsächlich begeistern sich Interpret*innen für seine filigranen Partituren. Marcus Weiss, Nicolas Hodges und Christian Dierstein haben Johnsons "Plan and Reservoir" im SWR-Studio aufgenommen. In der JetztMusik steht die Erstsendung des Trios neben anderen jüngeren Werken des US-Amerikaners.