Vom Jodeln und Gackern – Fabian Müller: Streichquartette

Ohne Gegensätze ist Musik schwer vorstellbar. Sonaten leben von der Reibung verschiedener Themen, in Sinfonien geht es von der düsteren Nacht zum hellen Tag, vom Paradies auch schon mal in Höllensphären. Es kommen Konstruktionen zur Sprache, Gegensätze, die wirkungsmächtig sind, die in der fernöstlichen Yin-Yang Philosophie ebenso vorkommen wie in unseren Breitengraden. In Diktaturen wird Musik oft missbraucht, dabei geht es um Instrumentalisierung und politische Vereinnahmung.