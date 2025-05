Werke von Scroccaro, Zubel, Janulitė und Bedrossian. Mit dem SWR Vokalensemble unter der Leitung von Yuval Weinberg

Datum: Freitag, 26. September 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Warschau, Witold Lutosławski Concert Studio of Polish Radio Tickets kaufen Programm: Claudia Jane Scroccaro

On the Edge für sechs Solistinnen, Chor und Elektronik (Kompositionsauftrag des SWR für die Donaueschinger Musiktage 2024)

Agata Zubel

Abstract Paintings für 24-stimmigen gemischten Chor (Kompositionsauftrag des SWR für ECLAT 2025)

Justė Janulitė

Iridescence für Chor und Elektronik (Kompositionsauftrag von SWR und IRCAM für das Festival ManiFeste 2023)

Franck Bedrossian

Feu sur moi für 24-stimmigen Chor und Elektronik nach einem Text von Arthur Rimbaud (Kompositionsauftrag von SWR und Warschauer Herbst) Mitwirkende: SWR Vokalensemble

SWR Experimentalstudio

Maurice Oeser, Klangregie

Yuval Weinberg, Dirigent

Warschauer Herbst

Gastkonzert beim Warschauer Herbst. Zu Zeiten des Kalten Krieges war dieses Festival der einzige Ort, an dem sich die Komponisten aus Ost- und Westeuropa austauschen konnten und die neuesten Werke der internationalen Neuen Musik in den Osten drangen. Heute ist es das größte Festival zeitgenössischer Musik in Polen und Treffpunkt der internationalen Musikszene. Das SWR Vokalensemble stellt zusammen mit dem SWR Experimentalstudio einige der neuesten Werke für Chor mit und ohne Elektronik vor, die in seinem Auftrag entstanden sind. Mit Justė Janulytės „Iridescence“ bringt das SWR Vokalensemble vom Festival ManiFeste in Paris irisierendes Sternenlicht nach Warschau, mit Franck Bedrossians „Feu sur moi“ auf Texte von Arthur Rimbaud virtuose innere Fegefeuer aus Donaueschingen. Und mit „Abstract Paintings“ hat das Vokalensemble einen Chorzyklus von Agata Zubel im Gepäck, in dem die Komponistin 14 Gemälde von Gerhard Richter in faszinierende Klanglandschaften verwandelt hat.