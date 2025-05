Werke von Joby Talbot, Samuel Barber, Annelies Van Parys, Eran Dinur, György Kurtág, Jay Schwartz und Georgy Sviridov. Mit dem SWR Vokalensemble unter der Leitung von Yuval Weinberg

Datum: Donnerstag, 21. Mai 2026 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Stuttgart, Johanneskirche am Feuersee Programm: Joby Talbot

Roncesvalles aus Path of Miracles

Samuel Barber

Agnus Dei

Annelies van Parys

Neues Werk für Chor (Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)

Eran Dinur

Ne’ila

György Kurtág

Omaggio a Luigi Nono op. 16

Jay Schwartz

Neues Werk für Chor (Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)

Georgy Sviridov

Having Beheld a Wondrous Birth aus Hymns and Prayers Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Yuval Weinberg, Dirigent

Ritual & Ekstase

Der Abend ist angelegt wie eine Pilgerreise und verbindet sehr unterschiedliche Länder, Kulturen und sogar Religionen. Am Anfang steht dabei „Roncesvalles“ aus „Path of Miracles“ des Briten Joby Talbot; es hat seinen Namen von dem Ort Roncesvalles, einer wichtigen Station auf dem Jakobsweg. Die Klänge von Samuel Barbers „Agnus Dei“ verbinden nicht nur US-Amerikaner mit der Trauerfeier für J. F. Kennedy oder dem Gedenken an die Opfer von 9/11. In der jüdischen Tradition wird mit dem Gebet „Ne'ila“ der höchste Feiertag Jom Kippur beschlossen; der israelische Komponist Eran Dinur hat es für Chor gesetzt. György Kurtág wählte für seine Hommage an den Freund, Kollegen und bekennenden Kommunisten Luigi Nono Texte der Lyrikerin Rimma Dalos, die wiederum den Apostel Paulus und dessen Gedanken über die Liebe zitiert. Und Georgy Sviridovs „Hymns and Prayers“ sind den Klängen und Praktiken russisch-orthodoxer Volksfrömmigkeit abgelauscht