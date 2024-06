Schulkonzert: Come and Sing

Datum: Donnerstag, 19. Dezember 2024 Beginn: 13:00 Uhr

Probe: 12 Uhr Ort: Kaiserslautern, Ort wird später bekanntgegeben Programm: Zum Mitsingen

Christmas carols

Zum Zuhören

Ausschnitte aus dem Programm des Weihnachtskonzerts Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Kelley Sundin, Dirigentin

.Ein Klassiker unserer Musikvermittlung: das Weihnachtskonzert zum Zuhören und Mitsingen! Das gemeinsame Singen von Christmas carols gehört in England genauso zur Weihnachtszeit wie Plum Pudding, Turkey oder Father Christmas. Von dieser Tradition hat sich das SWR Vokalensemble anstecken lassen und dabei Weihnachtsohrwürmer mit anderen Klängen aufgemischt. Von witzigen Kanons bis zu feierlichen vierstimmigen Sätzen ist für jeden etwas dabei. Das Konzept ist einfach: Schulklassen, Singklassen und Schulchöre bereiten von uns ausgewählte Christmas carols vor. Eine Stunde vor dem Konzert gibt es eine gemeinsame Probe mit dem SWR Vokalensemble, musikalisch geleitet von Kinderchorexpertin Kelley Sundin. Für die Konzertbesucher des Come-and-Sing-Konzerts in Stuttgart bieten wir am Mittwoch, den 27. November 2024 eine Vorprobe mit einem Probenbesuch im SWR Funkstudio Stuttgart an. Zur Schlussprobe kommt die Dirigentin des SWR Vokalensembles in die beiden ausgewählten Schulen in Rheinland-Pfalz.

Empfohlen für Schulen, Singklassen und Schulchöre ab Klasse 5. Ein- bis mehrstimmiges Notenmaterial mit englischen Texten stellen wir zur Verfügung. Weitere Informationen unter musikvermittlung@SWR.de. Anmeldung zur Vorprobe in Stuttgart bei birgit.rismondo@SWR.de. Die Bewerbungsfrist für Schulen in Rheinland-Pfalz endet am 30. Juni 2024.