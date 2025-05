Datum: Sonntag, 8. Februar 2026 Beginn: 15:30 Uhr

Ort: Stuttgart, Theaterhaus Programm: Tristan Murail

Neues Werk für Gitarrenquartett (Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR) Nikolaus Brass

Chorszenen für ein Musiktheater (Uraufführung der Konzertfassung)

Bernd Richard Deutsch

Massenkristall für 24-stimmigen Chor (Uraufführung der Konzertfassung)

Elena Mendoza

Über Zauberei für Chor (Uraufführung der Konzertfassung)

Vito Žuraj

Iomena für 24-stimmigen Chor (Uraufführung der Konzertfassung) Mitwirkende: Aleph Gitarrenquartett

SWR Vokalensemble

Nicholas Kok, Dirigent

ECLAT Festival Neue Musik Stuttgart

In Zeiten von Konzeptkunst, immersiven Konzerten, Multimedia-Art und einem Alltag unter Kopfhörern ist das Hören im Konzert nur eine von vielen Spielarten, Musik wahrzunehmen. In Oper, Musiktheater oder Film steht die Musik seit jeher im Spannungsfeld von konkurrierenden Sinneseindrücken. Und Komponierende, die sich auf Projekte einlassen, bei denen mehrere Kunstformen aufeinandertreffen, müssen schon immer einiges an Kompromissen und mitunter Verstümmelungen ihrer Werke hinnehmen. Darum stehen die Kompositionen, die als Bühnenmusik und klingendes Material für das Taschenopern-Projekt in Salzburg „gedient“ haben (siehe Konzerte Seite 22), bei ECLAT im Mittelpunkt: am Stück, ohne Verpackung und Zusatzstoffe, ganz wie sie geschaffen wurden. Außerdem fügt in diesem Konzert das Aleph Gitarrenquartett seiner beeindruckenden Repertoireliste ein neues Werk hinzu: Tristan Murail hat sich mit den unverbrauchten Möglichkeiten dieser besonderen Formation auseinandergesetzt.