Hans Werner Henze: Chorwerke

Lieder von einer Insel • Orpheus behind the wire • Fünf Madrigale

Hans Werner Henze Interpreten: SWR Vokalensemble, Ensemble Modern Titelliste: Chorphantasie auf Gedichte von Ingeborg Bachmann für Kammerchor und sieben Instrumente (1964) I Schattenfrüchte fallen von den Wänden II Wenn du auferstehst III Einmal muß das Fest ja kommen IV Wenn einer fortgeht V Es ist Feuer unter der Erde nach Gedichten von Edward Bond für Chor a cappella (1984) I What was hell like? II The Point to be noted III You who survived IV It was changed V Orpheus auf Gedichte aus dem "Großen Testament" von François Villon für kleinen gemischten Chor und elf Soloinstrumente (1947) I Im Wald, da ruht II Und ist kein Feld III Als Kaiser Alexander IV Wer sterben muß V Dein Bild im Angesicht

Zu Lebzeiten gehörte er zu den meistgespielten Komponisten des 20. Jahrhunderts: Hans Werner Henze, dem es in seiner Musik immer darum ging, dem Menschlichen eine Stimme zu verleihen und für sein Publikum unmittelbar und verständlich zu schreiben. Dabei scheute er weder die modernen Kompositionstechniken seiner Generation noch das Anknüpfen an die "Tradition". In den letzten Jahren ist es stiller um ihn geworden – umso interessanter ist diese CD, auf der Marcus Creed, das SWR Vokalensemble und das Ensemble Modern die bislang wenig bekannten Chorwerke von Hans Werner Henze verfügbar machen:

Zu hören sind auf dieser CD bedeutende Chorwerke aus sämtlichen Schaffensphasen Henzes: Da sind die 1964 komponierten "Lieder von einer Insel" als Dokument seiner geheimnisvollen Freundschaft mit Ingeborg Bachmann, in der es um Kunst und Italien, aber trotz Henzes Homosexualität durchaus auch um Mann und Frau geht.

Hörprobe:

Dazu seine 1947 geschriebenen Madrigale für kleinen gemischten Chor und elf Soloinstrumente auf Texte von Francois Villon – der vielen Linksintellektuellen des 20. Jahrhunderts als verkannter Künstler und gesellschaftskritischer, kriminalisierter Vagabund eine Identifikationsfigur war.

Hörprobe:

Und bei "Orpheus behind the wire", einer Umarbeitung von Henzes Orpheus-Ballett in ein Chorwerk, begegnet man Henze und seinem Librettisten Edward Bond in ihrer gemeinsamen human-politischen Mission. Das Werk aus den frühen Achtzigern ist ein musikalisches Manifest gegen die Machenschaften der argentinischen Militärregierung. Ein Henze-Portrait, das einen interessanten Einblick in Henzes kammermusikalisches Schaffen gibt. Mit Interpreten, die für höchste Kompetenz und Qualität im Umgang mit der Musik unserer Gegenwart stehen.

Hörprobe: