Der Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik geht erneut an eine Einspielung des SWR Vokalensembles. In der Bestenliste Mai 2019 erhält die CD "Emmanuel Nunes: Minnesang/Musivus" den renommierten Preis in der Kategorie "Zeitgenössische Musik".

CD | SWR Vokalensemble Originaltitel: Emmanuel Nunes: Minnesang | Musivus Interpreten: SWR Vokalensemble, WDR Sinfonieorchester Komponist: Emmanuel Nunes Dirigent: Emilio Pomàrico Bestellnummer: WER73782 Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik Die Begründung der Jury: Wie ein Hohelied auf die Liebe stellt sich der "Minnesang" dar, den Emmanuel Nunes in den Jahren 1975 und 1976 auf Texte von Jakob Böhme komponiert hat, a cappella, für zwölf Stimmen. Sie teilen sich in sechs Paare, die jeweils aus einer Frauen- und einer Männerstimme bestehen, wobei Sänger und Sängerin jeweils möglichst weit voneinander entfernt im Raum platziert sind. Auch bei "Musivus", komponiert 1998, werden die Instrumente der vier Orchestergruppen auf vier Bühnenebenen verteilt, was eine starke Verräumlichung des Klanges zur Folge hat, von Pomàrico mit seinen Ensembles fesselnd dargeboten. Intelligente, lebendige Musik in bestmöglicher Interpretation! (Für die Jury: Marita Emigholz)



Für das SWR Vokalensemble ist dies der 20. Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik, im Jahr 2014 erhielt es den Jahrespreis. Preis der deutschen Schallplattenkritik e. V. Der "Preis der deutschen Schallplattenkritik" e. V. ist ein unabhängiger Zusammenschluss von derzeit 156 Musikkritikern und Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Organisiert in 32 Fachjurys, prüfen die Juroren Quartal für Quartal das Angebot neuer Tonträger in 32 Sparten, von der Symphonik über die Oper bis zum Hörbuch, vom Kabarett über Popmusik bis zum Jazz. Sie veröffentlichen vierteljährlich Bestenlisten, außerdem verleihen sie Jahres- und Ehrenpreise sowie einmal jährlich die "Nachtigall". Emmanuel Nunes "Von mir habt Ihr Einfacheres nicht zu erwarten!" Emmanuel Nunes (1941–2012) war ein Künstler von geradezu einschüchternder Größe und – wie seine wichtigen Lehrer Karlheinz Stockhausen und Pierre Boulez – ein durchsetzungsstarker Charakterkopf. Telemach Wiesinger Emmanuel Nunes Minnesang/Musivus "Minnesang" (1975–76) für zwölf Gesangssolisten ist entnommen aus einem neunteiligen Zyklus: ein mystisch-spirituelles Werk, das die hochmittelalterliche Kunst des Minnesangs in die Moderne transferiert und Textverständlichkeit als Voraussetzung für musikalischer Effekte nutzbar macht. Neben seinen Werkzyklen schuf Nunes parallel eine Reihe von Einzelwerken, darunter das 1998 für die Expo komponierte und 2001 in erweiterter Neufassung in Köln uraufgeführte Orchesterwerk "Musivus": ein "Monument der Verräumlichung", "das den Hörer schwindeln machen kann, indem aus kleinsten musikalischen Ereignisfeldern ein prächtiges Klangmosaik erblüht, das eher prozessual orientierte Hörweisen aufs Schärfste herausfordert." (Emmanuel Nunes)