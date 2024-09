Ligetis "Lux aeterna" als Animationsfilm

"Komm und sieh, was Liebe mir angetan hat" heißt das Programm des jungen Ensembles um die Sängerin Duygu Alkan. Es verbindet Kompositionen der ottomanischen Zeit mit traditionellen Gesängen aus Istanbul und klassischen geistlichen Liedern und Improvisationen. Für seine Auftragskomposition CYFARWYDD für die Schwetzinger Festspiele des SWR hat sich Michael Riessler in die Welt der keltischen Mythen begeben. Und wie es so ist auf der Suche nach Geheimnissen, führt er das Quartett in eine Zwischenwelt: voller Lust am Fabulieren, an musikalischen Ausschweifungen und immer in Bewegung.

Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd

„Komm und sieh, was Liebe mir angetan hat“ - Klassische ottomanische Musik

Duygu Alkan Quintett:

Duygu Alkan (Gesang)

Şükrü Kirtiş (Ney)

Alexandros Papadimitrakis (Oud)

Khalil Khoury (Kanun)

Udo Demandt (Percussion)

Tatyos Efendi (1858-1913):

Ussak peşrev

Yunus Emre (ca. 1240-1321):

Ben yururum yane yane

Sultan Selim III (1761-1807):

Bir nev civana dil müptelâdır (Voller Sehnsucht)

Rüştü Demirci (1929-1991):

Ne olursun güzelim sevsen beni (Ich wünschte, Ihr könntet mich lieben)

Kemani Kevser Hanim (1887-1963):

Nihavent longa.

Göksel Baktagir (*1966):

Yalniz sen (Nur Du)

Erol Sayan (*1936):

Gecsin Gunler Haftalar (Lass Tage und Wochen gehen)

Kadri Sençalar (1912-1989):

Pencereden kuş uçtu (Ein Vogel flog aus dem Fenster)

Andon Efendi (+1925):

Hicaz Mandra

(Konzert vom 1. August 2024 in der Johanniskirche Schwäbisch Gmünd)

Schwetzinger SWR Festspiele

Michael Riessler:

CYFARWYDD - Dawns (Tänze), Uraufführung

Kevin Seddiki (Gitarre)

Jean-Louis Matinier (Akkordeon)

Eva Böcker (Violoncello)

Michael Riessler (Bassklarinette)

(Konzert vom 18. Mai 2024 im Kammermusiksaal des Schwetzinger Schlosses)