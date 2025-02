Im Fußball-Leben von Timo Hildebrand ging es ziemlich auf und ab: der gefeierte Torwart in der Nationalelf, die deutsche Meisterschaft mit dem VFB Stuttgart, der Pokal in Valencia, dann aber immer auch wieder Enttäuschungen und persönliche Niederlagen. Doch Timo Hildebrand kämpft sich zurück, spielt wieder in Topmannschaften, bis zum guten Karriere-Ende 2016 in Frankfurt. Seitdem hat er sich immer wieder neu erfunden, veranstaltet Yoga-Events, engagiert sich bei einer Hilfsorganisation und eröffnet vor 4 Jahren in Stuttgart ein veganes Restaurant, für einen, wie er sagt „aktiveren, gesünderen Lebensstil".