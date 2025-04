Chormusik der Jahrhundertwende neu gedacht

Dieser Liederabend für Chor a cappella ist eine Hommage an Clytus Gottwald. Er verwandelte Klavierlieder, Instrumentalwerke und sogar Sinfoniesätze der Jahrhundertwende in klangvolle Chorwerke. Während die Komponisten des Fin de Siècle kaum für Chor schrieben - selbst Richard Strauss gab seine Versuche bald auf -, verknüpft Gottwald deren Musik mit der Vokaltechnik aus György Ligetis "Lux aeterna". Aus ersten "Schmankerln" entstand ein neues Genre mit über 100 Transkriptionen. Johannes Borowski ergänzt die Transkriptionen mit der Uraufführung "The Waves" nach Virginia Woolf, dem Tor zur literarischen Moderne.



SWR Vokalensemble

Leitung: Marcus Creed

Hugo Wolf / Clytus Gottwald:

4 Lieder für 7 bis 16 Stimmen (1990):

Und willst du deinen Liebsten sterben sehen

Das verlassene Mägdlein

Auf ein altes Bild

Der Gärtner

Franz Schreker / Clytus Gottwald:

3 Lieder nach Texten von Paul Heyse und Rainer Maria Rilke für 6 bis 13 Stimmen (2005):

Im Lenz

Umsonst

Und wie mag die Liebe

Johannes Borowski:

The Waves (2025)

Nine Songs for Choir after Virginia Woolf (Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)

Richard Strauss / Clytus Gottwald:

Waldseligkeit op. 49 Nr. 1 für 12 Stimmen (2013)

Die Nacht op. 10,3 für 8 Stimmen (2015)

Traum durch die Dämmerung op. 29 Nr. 1 für 16 Stimmen (2012)

Gustav Mahler / Clytus Gottwald:

Um Mitternacht für 9 Stimmen (2009)

Im Abendrot (Adagietto aus der Sinfonie Nr. 5) für 16 Stimmen (2008)

(Konzert vom 22. Februar 2025 in der Gaisburger Kirche in Stuttgart)

