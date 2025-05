FR 27. MÄRZ 2026, 20 UHR

Liederhalle



Charles Villiers Stanford

The Blue Bird

Edward Elgar

There is Sweet Music Owls

Judith Bingham

The Drowned Lovers

Edward Cowie

Lyre Bird Motet

Ralph Vaughan Williams

Silence and Music

Jonathan Harvey

Song of June

Richard Rodney Bennett

Sea Change Goodnight



SWR Vokalensemble

Marcus Creed, Dirigent