Villa, Holzhaus oder 8-ZKB: So wohnten Wagner, Verdi und Jimi Hendrix

In dieser efeuberankten Villa lebte und starb Franz Liszt. Heute befindet sich darin das Franz-Liszt-Museum. Es steht an der Ecke zur Liszt-Straße in Bayreuth. Das Gebäude selbst ist in der Wahnfriedstr. 9 zu finden. Der Name der Meldeadresse verrät bereits: direkt nebenan befindet sich die pompöse Villa von Richard Wagner.