Via Crucis: Leif Ove Andsnes auf Liszts Kreuzweg

Bei Passionsmusik denkt man zuerst an berühmte Werke von Bach & Co. Daneben gibt es einige Schönheiten und auch Sonderlichkeiten zu entdecken. Wie Franz Liszt: Seine Vision des „Kreuzwegs“ kann man sich ruhig auch im Wonnemonat Mai anhören, in einer neuen Einspielung des Norwegers Leif Ove Andsnes.

Eigentlich bräuchte es für ein paar stützenden Akkorde unter dem Chor nicht einen der versiertesten Klavierspieler der Welt. Aber dem norwegischen Pianisten Leif Ove Andsnes war es ein Herzensanliegen, dieses selten gespielte, durchaus etwas sperrige Werk „Via Crucis“, zu Deutsch „Kreuzweg“, von Franz Liszt aufzunehmen. Via Crucis, S. 53: Vexilla regis Begegnung mit Liszts Seele „Wie eine Begegnung mit Listzs Seele“, so beschreibt Andsnes, wie sich dieses Werk für ihn anfühlt. Liszt komponierte „Via Crucis“ von 1866 bis 1879, uraufgeführt wurde es erst 1929 – alles andere als ein schneller Hit also. Das gilt auch fürs heutige Hören. Karfreitagszauber auf originelle, persönliche Liszt-Art: spirituell und experimentell, eher herb, aber auch befremdlich. Der Beginn mit nachgemachter Gregorianik erinnert ein wenig an nazarenische Malerei. Außerhalb der Solo-Abschnitte stellt Andsnes sich völlig in den Dienst des vorzüglichen Norwegian Soloists‘ Choir unter der Leitung von Grete Pedersen – und immer in den Dienst des Werks, das in der Osloer Ris Kirke eingespielt wurde. Die Klugen und die Töchrichten Jungfrauen von Peter von Cornelius ist nazarenische Kunst. Anfang des 19. Jahrhunderts wollten die Nazarener die Kunst im Geiste des Christentums erneuern. IMAGO IMAGO / H. Tschanz-Hofmann Leidensweg Jesu in musikalischen Stationen Franz Liszts „Via Crucis“ ist dem katholischen Kar-Ritual nachempfunden, an vierzehn Stationen von Jesu Leidensweg innezuhalten, bis zur Grablegung. Es ist religiös, aber überkonfessionell, und daneben auch eine künstlerische Komposition für sich, die von menschlichem Leiden überhaupt handelt. Mitten im Lateinischen ist plötzlich auch mal deutscher Text zu hören. Musikalisch ist das in seinem Mix aus provozierender Schlichtheit und harmonischem Wagemut ein Fall für fortgeschrittene Liszt-Liebe. Das Album „Via Crucis“ ist ein persönliches Anliegen von Pianisten Leif Ove Andsnes. IMAGO IMAGO / ITAR-TASS Weil das Chorwerk nur eine gute halbe Stunde dauert, sind dem Album noch einige Solo-Klavierstücke beigegeben. Stilistisch passender, wenn auch schwerer verkäuflich, wäre vielleicht weiteres spät-lisztsches Knäckebrot. Aber die sechs innigen „Consolations“ von 1850 passen insofern, weil sie Personalstil, in dem Fall des frühen Liszt, mit persönlicher Andacht verbinden. Und auch, weil sie für Liszts Verhältnisse technisch reduziert sind. Anspruchsvolle Solo-Klaviermusik Pianistisch am anspruchsvollsten sind sicher die beiden Stücke aus den „Harmonies poétiques et religieuses“, die Liszt ab 1853 schrieb. Darunter das Miserere nach Palestrina. Harmonies poétiques et religieuses, S. 173: No. 8. Miserere, d'après Palestrina. Largo Dazu steht im Harenberg-Klaviermusikführer, dieses Stück sei ein „Zeugnis jener eigentümlichen Durchdringung sinnlicher und religiöser Gefühlssteigerung, die sich bei Liszt oft in der Ähnlichkeit der Höhepunktsepisoden sowohl liebesbezogener als auch andachtsgeprägter Kompositionen äußert“. „Via Crucis“ als Herzensangelenheit von Andsnes Für Leif Ove Andsnes ist dieses Album sehr spürbar ein persönliches Anliegen. Die „Via Crucis“ mit dem Chor ist das Herz dieses Albums. Via Crucis, S. 53: Station XIV: Jesus wird ins Grab gelegt Von Liszts „innerer Suche nach Transzendenz und der Verbindung mit dem Heiligen“ spricht Andsnes. Und die Suche großer Künstler ist bekanntlich auch dann, wenn sie einem gelegentlich wie ein seltsames Irren vorkommt, aufregender als alle öde Treffsicherheit von Kleingeistern. Album-Cover Sony Via Crucis & Solo Pianist Works Franz Liszt Interpret: Leif Ove Andsnes, The Norwegian Soloists' Choir, Grete Pedersen (Chorleitung) Label: Sony