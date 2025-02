Unbekannte Eiskonzerte – Eine kalte Sendung

Jan Pieterszoon Sweelinck:

Malle Sijmen: Variationen für Virginal, SwWV 323

Liuwe Tamminga (Virginal)

Howard Skempton:

The Rime of the Ancient Mariner

Richard Burton (Gesang)

Antonio Vivaldi:

Allegro non molto, aus: Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo f-Moll, RV 297

Daniel Sepec (Violine), Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Howard Skempton:

The Rime of the Ancient Mariner

Roderick Williams (Gesang), Birmingham Contemporary Music Group

Henry Purcell:

What Power Art Thou, Who from Below, Hast Made Me Rise, in: King Arthur

Lautten Companey Berlin, Asya Fatejeva (Saxophon)

Stephen Varcoe (Bariton), English Baroque Soloists

Ralph Vaughan Williams:

Prelude – Andante Maestoso, in: Symphony No. 7 “Sinfonia antartica”

London Symphony Orchestra, Ambrosian Singers

Glenn McClure:

Tremble

Geneseo Chamber Singers

Douglas Quin:

Weddell Seals (Underwater), in: Antarctica: Wild Sanctuary

Douglas Quin (Field Recording)

Cheryl E. Leonard:

Point Eight Ice

Cheryl E. Leonard (Octobone, Limpet Shell Spine)

Alois Strohmayer:

Hallodrie (Polka, schnell)

Martin Kubik, Andreas Grossbauer (Violine), Heinz Hromada (Kontragitarre), Günter Haumer (Alt Wiener Knöpferlharmonika), Philharmonia Schrammeln Wien

Jack Gardner & Spike Hamilton:

Bye-Bye, Pretty Baby

René-Dumont-Jazz-Band

Oscar Straus:

Ein Mädel müsst es sein, ein Mädel süss und klein, in: Rund um die Liebe

Ferry Gruber (Gesang), Rundfunkorchester des Südwestfunks

Maurice Jarre:

Lara’s Theme, in: Doctor Zhiwago

Flurina Sarott (Violine), Matthieu Gutbub (Cello), Daniel Bosshard (Klavier), Camerata Pontresina

Eduard Strauss:

Schneesternchen (Polka française)

Flurina Sarott (Violine), Matthieu Gutbub (Cello), Daniel Bosshard (Klavier), Camerata Pontresina