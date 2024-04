Schüler managen ein Klassikkonzert: TONALi-Tour des Stuttgarter Kammerorchesters

Es gibt unzählige Projekte, um junge Menschen für die klassische Musik zu begeistern. Eines davon ist das Kultur- und Bildungsprojekt TONALi, in dessen Rahmen vor allem junge Menschen klassische Musik spielen, hören und organisieren. Unter dem Motto „Jugend managet Klassik“ organisierten Schülerinnen und Schüler ein besonders Konzert mit dem Stuttgarter Kammerorchester.

Schulprojekt baut Barrieren zwischen Künstlern und Publikum ab

Nach und nach füllen sich die Plätze im Musikraum des Waiblinger Salier-Gymnasiums. Vorn neben dem schwarz-glänzenden Flügel steht Pianist Viktor Soos. 1996 wurde er in Backnang geboren, hat bereits bei einigen TONALi-Projekten mitgewirkt und es war stets eine schöne Erfahrung für ihn: „Ich finde gerade auch junge Musiker in der Klassik-Szene sollten engagiert sein in die Schulen zu gehen und ich finde das ist ein sehr, sehr tolles Projekt und ein erster Schritt in die richtige Richtung.“

Das Wichtige für ihn, so Soos, sei es, diese Barriere wegzudenken zwischen Künstler und Publikum: „Das fängt schon bei der Moderation an, dass die eben so gestaltet ist, dass die jungen Leute oder das Publikum merkt: Okay, da ist ein Musiker, der hinter dem steht, was er spielt und was er macht.“

TONALi-Publikumsakademie am Walddörfer Gymnasium (2022)

Den Zugang finden über Spielen, Hören oder Organisieren

Das Kultur- und Bildungsprojekt TONALi wurde 2010 gegründet und will vor allem jungen Menschen klassische Musik schmackhaft machen: Sei es durch Spielen, Zuhören oder auch durch Organisieren, wie bei der Kooperation zwischen TONALi, der Stadt Waiblingen und dem Stuttgarter Kammerorchester mit den neunten Klassen aus drei Schulen.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Checkliste sowie Leitfaden und stellen eigenhändig ihr Schulkonzert auf die Beine – getreu dem Motto „Mittendrin anstatt nur dabei“.

Für die Schüler-Manager bedeutete das viel Organisation: mit dem Künstler Kontakt aufnehmen, die Zeiten und die Bestuhlung koordinieren und vieles mehr. „In erster Linie hat es viel Spaß gemacht und jeder war motiviert dabei“, berichtet eine der Teilnehmerinnen, „also ich fand, es hat einfach Spaß gemacht und es hat einen insofern weitergebracht, weil wir einfach mal einen Einblick bekommen haben, wie so ein Konzert organisiert wird.“

„Ganz viel Handwerkszeug für Kulturmanagement“

Musiklehrerin Katja Tzeuschner holte das TONALi-Projekt ans Salier-Gymnasium und freut sich über das rege Interesse ihrer Schülerinnen und Schüler: „Ich bin schon beeindruckt, wie die Schüler angesprungen sind darauf und wie sie auch drangeblieben sind und wie ernsthaft sie ihre Aufgaben verfolgen.“

Die Besonderheit beim TONALi-Projekt ist es, ins Management einzusteigen. Eine spannende Zugangsweise, findet auch Katharina Gerhard vom Stuttgarter Kammerorchester: „Weil sie da eben auch noch mal einen ganz anderen Kontakt mit den Künstlern bekommen und durch das eigene Tun dann auch merken, was alles dahinter steckt, wenn man so eine Veranstaltung auf die Beine stellt. Sie dürfen moderieren, sie dürfen sich selbst überlegen, wie verkaufen wir die Konzerte dann nachher am besten. Sie bekommen ganz viel Handwerkszeug für Kulturmanagement.“

Nach dem Schulkonzert beim Publikumsgespräch beantwortet Viktor Soos geduldig alle Fragen der Schülerinnen und Schüler: wie lange er übt, was seine Lieblingstonart ist und auch wie sein iPad die Noten umblättert. Das TONALi-Projekt scheint bei den jungen Menschen gut anzukommen.