Thomas Mann und die Musik (1-5)

Mit Christoph Vratz

Für ihn stand immer fest, dass er "zwar Literat, aber mehr noch Musiker" sei. Berühmt ist Thomas Mann, auch 150 Jahre nach seiner Geburt, vor allem als Schriftsteller. Doch die Musik war eine enge Wahlverwandte, eine Begleiterin sowohl in seinem Leben als auch in seinen Werken. Schon in seiner Heimatstadt Lübeck erlebt der junge Thomas Mann prägende Opernaufführungen, die ihn unter anderem mit der Welt Richard Wagners vertraut machen. Sein Leben lang bleibt Mann ein leidenschaftlicher Hörer, wovon nicht nur eine ansehnliche Sammlung mit Schallplatten zeugt. Schließlich zeigt sich die Zuneigung zur Musik auch in seinen literarischen Texten, wenn er darin zu musizieren versucht, auf formaler und beschreibender Ebene.