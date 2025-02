Konzert des SWR Symphonieorchesters unter der Leitung von Ingo Metzmacher. Mit Patricia Kopatchinskaja (Violine). Im Live-Videostream aus der Stuttgarter Liederhalle am 14. Februar um 20 Uhr und live im Radioprogramm von SWR Kultur.

Programm

György Ligeti

Lontano

Für großes Orchester



Dmitrij Schostakowitsch

Violinkonzert Nr. 1 a-Moll op. 77

Nocturne (Moderato – Meno mosso – Tempo I)

Scherzo (Allegro – Poco più mosso – Allegro – Poco più mosso)

Passacaglia (Andante) – Cadenza

Burlesque (Allegro con brio – Presto)



György Ligeti

Mysteries of the Macabre

Drei Arien für Violine und Kammerorchester aus der Oper "Le Grand Macabre"

(eingerichtet von Elgar Howarth, bearbeitet von Patricia Kopatchinskaja)



Karl Amadeus Hartmann

Sinfonie Nr. 3

Largo ma non troppo – Allegro con fuoco (Virtuose Fuge)

Adagio

Mitwirkende

Patricia Kopatchinskaja, Violine

SWR Symphonieorchester

Ingo Metzmacher, Dirigent

Michael Acker (SWR Experimentalstudio), Klangregie

Digitales Programmheft

Patricia Kopatchinskaja ist eine Naturgewalt auf der Bühne, angetrieben von einer unbändiger Neugier und einem radikalen Ausdrucksbedürfnis. In dieser Saison steht sie dem SWR Symphonieorchester als "Artistic Partner" zur Seite und ist nicht nur als Solistin zu erleben, sondern auch als Programmmacherin. In diesem Konzert verbindet sie mit Schostakowitschs erstes Violinkonzert und Ligetis "Mysteries of the Macabre" zwei hochexpressive Werke voll abgründigen Humors miteinander. Hartmanns dritte Sinfonie und Ligetis "Lontano" komplettieren diesen eindrücklichen Reigen aus Musik des 20. Jahrhunderts.

