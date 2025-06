Sylvie Courvoisier Poppy Seeds beim Jazzfest Berlin 2024

Von Odilo Claunsitzer

Seit dem "Modern Jazz Quartet" ist die Besetzung Klaviertrio plus Vibrafon mit einem eher kühlen und gediegenen Klangbild verbunden. Die Pianistin Sylvie Courvoisier greift das Format auf, um eine spritzige, von kontrastreichen Kompositionen und verschlungenen Kollektivaktionen geprägte Musik zu machen - swing und walking bass nicht ausgeschlossen! Die aufregende Vibrafonistin Patricia Brennan spielt ihr Instrument hier ohne sonst gerne eingesetzte Elektronik. An Bass und Schlagzeug zwei sehr gefragte Meister der zeitgenössischen New Yorker Szene, Bassist Thomas Morgan und Schlagzeuger Dan Weiss. Das Konzert in Berlin war die Europapremiere neuen Band.



Sylvie Courvoisier:

South Side 516

Queen of Spades

La chimère aux yeux verts

King of Hear

Knots and dander / Circumbent



Interpreten: Sylvie Courvoisier Poppy Seeds

Sylvie Courvoisier (Piano), Thomas Morgan (Kontrabass), Dan Weiss (Schlagzeug), Patricia Brennan (Vibrafon)