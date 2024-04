SWR2 Abendkonzert – LIVE vom 12.4.2024

„Der Glaube an den dramatischen Imperativ eines Songs - das ist ihr größtes Vermächtnis.“ Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II. schrieben mit ihren Musicals - „Oklahoma!“ (1943), „Carousel“ (1945), „South Pacific“ (1949), „The King and I“ (1951) und „The Sound of Music“ (1959) - Broadway-Geschichte. Sie feilten und schraubten in den Stücken an nichts weniger als der Utopie einer liberaleren und inklusiveren Gesellschaft. In den USA ist das Œuvre Rodgers‘ und Hammersteins „Nationalheiligtum", wohingegen man sich auf deutschsprachigen Bühnen diesem Kanon weitgehend - bis auf ein paar wenige familienfreundliche Inszenierungen - verweigert. Zeit für eine akustische Rehabilitierung!