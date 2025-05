Mittagskonzert – LIVE vom 16.5.2025

Die Blockflötistin Tabea Schwartz und ihr Vernon Consort stellen drei Frauen und ihr Wirken im 17. Jahrhundert in den Mittelpunkt, die Geigerin Lina Tur Bonet und der Theorbist Jadran Duncumb erzählten famose Geschichten, die Cembalistin Arianna Radaelli zaubert mit Musik von Baldassare Galuppi und der Bass Tomáš Šelc und das Collegium Marianum musizieren innig, inniger, am innigsten.

CD-Liste:

More than Muses - Female creative power in the Golden Age

Werke von Leonora Duarte, Philippe van Wichel, Pieter Dirckszoon Pers und anderen

Vernon Consort

Tabea Schwartz (Blockflöte,Gambe)

(CHALLANGE RECORDS; LC 03307, Artikel-Nr. 12184287)

Lacrimae

Werke von Jan Dismas Zelenka und Giuseppe Tartini

Tomáš Šelc (Bass)

Collegium Marianum

Jana Semerádová (Traversflöte und Leitung)

(SUPRAPHON, LC 00358, Artikel-Nr. 12169786)

Wonder in Venice - Sonatas and concertos for harpsichord

Cembalowerke von Baldassare Galuppi

La Filarete

Arianna Radaelli (Cembalo & Leitung)

(ARCANA, LC 20229, Artikel-Nr. 12262680)

Lina Tur Bonet - l'entropia

Werke von Fontana, Mattei, Salaverde und anderen

Lina Tur Bonet (Violine)

Jadran Duncumb (Theorbe)

(GLOSSA, LC 00690, Artikel-Nr. 12195057)