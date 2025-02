Patricia Kopatchinskaja spielt Schostakowitschs erstes Violinkonzert

Seit 25 Jahren reist das Freiburger Barockorchesters zu seinen Konzertreihen in die Stuttgarter Liederhalle und die Berliner Philharmonie. "Grand Tour" macht die Bahnstrecke zur musikalischen Zeitreise: In Rastatt erklingt eine Ouvertüre von Johann Caspar Ferdinand Fischer, in Stuttgart Christoph Pez' Concerto Pastorale. Johann Sigismund Kusser grüßt in Ansbach, bevor in Meiningen Johann Ludwig Bach aufwartet, ein hochverehrter Verwandter von Johann Sebastian. Dessen 4. Brandenburgisches Konzert sowie Georg Philip Telemanns Doppelkonzert stehen für die letzte Etappe nach Berlin.