Mittagskonzert vom 11.6.2024

SWR Kultur Internationale Pianisten in Mainz

Lorenzo Soulès (Klavier)

Claude Debussy:

Nr. 1 Reflets dans l' eau, Nr. 2 Hommage à Rameau, Nr. 3 Mouvement aus "Images“ Heft 1 L 110

Isaac Albéniz:

Nr. 4 Rondeña, Nr. 5 Almería, Nr. 6 Triana aus "Iberia“ Heft 2

(Konzert vom 8. März 2024 im Frankfurter Hof, Mainz)



Wolfgang Amadeus Mozart:

Streichquintett Es-Dur KV 614

Mitglieder der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern:

Margarete Adorf, Helmut Winkel (Violine)

Benjamin Rivinius, Reinhilde Adorf (Viola)

Min-Jung Suh (Violoncello)



Enrique Granados / Olivier Messiaen:

XI Première communion de la Vierge

Nr. 2 Coloquio en la Reja

VII Regard du silence

Nr. 3 El Fandango de Candil

XII La parole toute-puissante

VIII Regard des hauteurs

Nr. 4 Quejas ó la Maja y el Ruiseñor

aus "Goyescas" / "Vingt regards sur l' enfant-Jésus"

Johannes Brahms:

Andante moderato aus dem Intermezzo Es-Dur op. 117 Nr. 1

Seitdem er 2012 erst 20-jährig alle Preise des Concours International de Genève gewann, ist Lorenzo Soulès - einer der erfolgreichsten Teilnehmer in der Geschichte dieses traditionsreichen Wettbewerbs - in der internationalen Konzertszene bestens etabliert. Das in Lyon geborene Wunderkind, das mit 13 Jahren sein Klavierstudium am Pariser Konservatorium abschloss, legte sein ebenso Aufsehen erregendes Konzertexamen bei Pierre-Laurent Aimard und Tamara Stefanovich in Köln ab und erhielt wichtige Impulse von Alicia de Larrocha, mit der er den Zyklus "Iberia" studierte. Auch der Kosmos von Oliver Messiaen ist Soulès nahe. In seinem Programm verbindet er ihn höchst originell mit den "Goyescas" von Granados - den Blicken auf das Jesuskind entsprechen die Blicke auf die Gemälde des spanischen Meisters.