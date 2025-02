Ulrich Kreppein

Kopfraum für 24-stimmigen Chor a cappella (2025, Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)

Zeynep Toraman

Album for the Young für Violine und Klavier (Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)

Younghi Pagh-Paan

Wintersonne für Chor a cappella nach Gedichten von Rose Ausländer (2013/2018, Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)

Arne Gieshoff

Notes from sick rooms for violin and piano (Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)

Agata Zubel

Abstract Paintings for 24 voice Choir (2024, Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)

Saviet/Houston Duo: Sarah Saviet (Violine) / Joseph Houston (Klavier)

SWR Vokalensemble

Leitung: Susanne Blumenthal

Zeitversetzte Liveübertragung von 19 Uhr aus dem Theaterhaus Stuttgart