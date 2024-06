Abendkonzert vom 5.7.2024

SWR JetztMusik in Eclat

SWR Vokalensemble

Anna-Maria Hefele (Obertongesang)

Lukas Stamm (Vierteltoncembalo)

Leonie Klein (Schlagzeug)

Marco Blaauw (Trompeten)

Ty Bouque (Bariton)

Leitung: Michael Alber

Liza Lim:

Shallow grave Solo für neolithisches Keramikhorn/Trompete (UA)

Mia Schmidt:

Nun Nacht für Obertonsängerin, Viertelton-Cembalo, Marimba und Chor (UA)

Aaron Holloway-Nahum:

I Contemplate Snippets of Silence and Find them Few für Bariton, Trompete und Elektronik (UA)

Michael Reudenbach:

Was noch für 24 Stimmen mit Texten von Jürgen Becker (UA)

(Konzert vom 3. Februar 2024 im Theaterhaus Stuttgart)

Die Höhle, die Nacht, die Stille, das Zögern. Uralte Instrumente kommen aus Tiefen hervor, Nacht-Worte klingen in Viertel- und Obertönen wie in einem menschlichen Ur-Gesang. Das SWR Vokalensemble bewegt sich in diesem Festival-Konzert abseits des Gewohnten: gesangstechnisch in der neuen Komposition von Mia Schmidt, bei Michael Reudenbach in vereinzelter Positionierung und minutiöser Choreografie der Sänger und Sängerinnen. Zu den neuen Chorwerken treten zwei Uraufführungen aus dem internationalen ProjektGlobal Breathdes Trompeters Marco Blaauw.